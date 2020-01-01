هل يُفضل المحترفون البقاء في الدوري السعودي خوفًا من فيروس كورونا؟

تسبب هذا الأمر الطارئ في الحديث عن رغبة جميع اللاعبين والمدربين المتواجدين في المسابقة بالبقاء في المملكة

يعيش جميع منسوبي كرة القدم حول العالم حاليًا في حالة حيرة كبيرة، فمتى تعود البطولات التي تم إيقافها خوفًا من تفشي فيروس كورونا في العديد من الدوري، وحتى الآن مازال المصير غامضًا في كل المعلومات.

ومن ضمن البطولات التي تشهد تواجد العديد من المحترفين يأتي الدوري السعودي في الصدارة، لوجود 7 محترفين بكل فريق في دوري المحترفين بخلاف الدرجات الأخرى.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد علقت النشاط في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من الأحد الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19".

وقالت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، السبت الماضي، إن القرار مُستمر "حتى إشعار آخر"، امتدادًا لجهود الجهات الحكومية بالمملكة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وبشأن القرار، قال وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن "جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى".

وتسبب هذا الأمر الطارئ في الحديث عن رغبة جميع اللاعبين والمدربين المتواجدين في المسابقة بالبقاء في المملكة وعدم المغادرة نظرًا لتفشي المرض في بعض البلدان الأوروبية.

هذا الأمر ليس مجرد حديث عام، وإنما من خلال المدربين واللاعبين أنفسهم الذين أكدوا في أكثر من مناسبة لصحافة بلادهم على أهمية البقاء في السعودية حاليًا.

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وأشاد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، بسياسة المملكة العربية السعودية تجاه فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أنها اتخذت أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

وقال لوشيسكو في تصريحاته للصحافة الرومانية: "يمكنني القول إن السعودية سيطرت على الأوضاع بأفضل صورة ممكنة، لقد اتخذت السلطات إجراءات أسرع بكثير من بلدان أخرى".

وأضاف: "تم إغلاق الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها الكثير من الناس، مثل المطاعم ومراكز التسوق والمقاهي وغيرها".

وأكد المدرب الروماني أنه يواجه صعوبة شديدة في وضع برنامجه التدريبي بسبب توقف المسابقة، موضحًا أنه لا يعرف كيف سيدير الأمور خلال الفترة المقبلة.

البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي العالم أكد أيضًا على ضرورة التوحد في فريق واحد للانتصار على فيروس كورونا الذي وصفه بالعدو للبشرية.

وقال فيتوريا الذي يقضي حياته بجانب أسرته بمنزله في الرياض تمشياً مع الإجراءات السعودية لمواجهة انتشار الفيروس: لم يعد هناك فرق مختلفة ولا منافسين، الجميع في فريق واحد.

وشكر فيتوريا منسوبي القطاع الصحي في السعودية والعالم على ما يبذلون، وقال «إنهم يستحقون منا الشكر لأنهم يضحون من أجلنا ويعرضون أنفسهم للخطر».

وختم المدرب البرتغالي رسالته التوجيهية قائلاً: مسؤوليتنا كبيرة كمجتمع ويحب أن نحافظ على غسل اليدين والبقاء بالمنزل. وعلى غرار فيتوريا، يقوم الرياضيون بتقديم رسائل توعوية بجانب عرض مشاهد من حياتهم مثل ممارسة النشاط الرياضي الكبير وتحدي (المناديل) ومشاركة أسرهم في التغلب على الروتين اليومي.

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كما تحدث الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة بالمملكة العربية السعودية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جارسيا قال خلال تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "الوضع هنا في السعودية مثاليًا، ويتعامل السعوديون مع الأزمة بقوة وحزم، وتم إغلاق المدارس، وإرسال الناس إلى منازلهم".

لويس جارسيا واصل: "إجراءات الحكومة السعودية، ساهمت بشكل كبير في تقليل الحالات حتى الآن، بالإضافة لإغلاق مراكز التسوق الكبيرة، وإلزام الناس بالبقاء في بيوتهم، حتى لا يتفاقم عدد المصابين داخل البلاد".

كل هذه التصريحات تؤكد على أن الدوري السعودي لن يفتقد أي قيمة له، حيث أن التعامل الناجح من قبل المسؤولين ساهم في اقناع اللاعبين والمدربين الأجانب بالبقاء داخل المملكة وعدم العودة إلى بلادهم.