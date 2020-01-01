رسميًا .. إصابة رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا

المدرب الروماني كان يجهز فريقه للقاء الكلاسيكو

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الإثنين، إصابة الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا، ليلتحق بعدد من لاعبي فريقه، الذين طالهم الفيروس مؤخرًا.

الحساب الرسمي للزعيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضح أن المدرب الروماني خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته، ليبدأ في العزل الصحي وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الصحة.

اقرأ أيضًا | تركي آل الشيخ: حبي للهلال لن يتوقف، وهذا خياري بين جوميس وحمدالله لألميريا

المزيد من الفرق

وكان الفيروس قد أصاب عدد كبير من لاعبي الأزرق في أكتوبر الماضي، بجانب أفراد من الجهاز الطبي والإداري والجهاز الفني المعاون، مما أدى إلى الإطاحة بالفريق من دوري أبطال آسيا 2020.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

بعدما تأهلت كتيبة لوشيسكو إلى دور الـ16، وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي كانت مباراة تحصيل حاصل، لم تكتمل قائمة الزعيم لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ليعتبره الاتحاد الآسيوي منسحبًا ويقرر استبعاده من البطولة.

ويستعد الهلال خلال هذه الفترة لخوض لقاء الكلاسيكو أمام النصر، في 23 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الشباب، صاحب الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.