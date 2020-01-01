فيروس كورونا يحبط باستوري

اللاعب خارج الحسابات في روما

كشفت تقارير في إيطاليا عن فشل إتمام صفقة صانع ألعاب روما خافيير باستوري إلى الدوري الصيني بسبب تفشي فيروس كورونا بالبلد الآسيوي.

الفيروس القاتل ضرب مقاطعة ووهان بالبلاد، مما تسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات، ودعا السلطات لإغلاق المدينة وعزلها.

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وذكرت "إل ماسيجيرو" أن اللاعب الأرجنتيني تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الصيني في الأيام الماضية، وكانت الصفقة في طريقها للحسم.

وأضاف التقرير أن تفشي المرض في الصين أوقف الصفقة، وأصبح روما مجبراً على إيجاد نادي جديد للاعبه الذي خرج من حساباته.

الصحيفة أوضحت أن الاتفاق كان قد تم مع النادي الصيني الذي لم تسميه، وأن حتى راتبه الضخم كان سيتم دفعه عبر أحد الشركات الراعية للتغلب على قانون سقف الرواتب الجديد بالبلاد.

ولعب الأرجنتيني فقط 13 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات، وصنع هدفاً وحيداً ولم يسجل، وتعرض لأكثر من إصابة أبعدته عن الملاعب مؤخراً.

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