توابع فيروس كورونا .. تأجيل السوبر الصيني ولعب دوري أبطال آسيا دون جماهير

الصين تُحاول السيطرة على انتشار الفيروس المخيف

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم تأجيل مباراة السوبر بين فريقي جوانزو إيفرجراند وشنجهاي شينوا إلى أجل غير مسمى، كما قرر الاتحاد الآسيوي لعب مباراة تصفيات دوري أبطال آسيا بين شنجهاي سيبج وبوريرام يونايتد خلف أبواب مغلقة.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن جهود الصين للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الفيروس الذي بدأ ينتشر بين أفراد الشعب الصيني خلال ديسمبر الماضي وأسفر عن عدد من الوفيات، وتُحاول الدولة الحد من التجمعات الجماهيرية سواء في الحفلات أو مباريات كرة القدم بهدف السيطرة على انتشار المرض.

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وكان من المفترض أن يُلعب السوبر الصيني يوم السادس من فبراير القادم، لكن اتحاد كرة القدم اتخذ قرارًا بتأجيله لموعد سيحدد لاحقًا بالاتفاق مع الناديين، وقد أوضح الاتحاد في بيانه أن الحفاظ على أمن الجماهير وحمايتهم من فيروس كورونا كان خلف هذا القرار.

من جانبه، أكد الاتحاد الآسيوي أن مباراة التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا المحدد إقامتها يوم 28 يناير الجاري في الصين بين شنجهاي سيبج وبوريرام يونايتد ستُلعب في موعدها ومكانها لكن دون حضور الجماهير.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيُتابع تطورات الأحداث في الصين قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مباريات الفرق الصينية الثلاثة الأخرى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، وهي جوانزو إيفرجراند وبكين جوان وشنجهاي شينوا، دون أن يستبعد إمكانية نقلها لخارج البلاد.

يُشار لأن دور المجموعات من البطولة القارية والذي يُشارك به الثلاثي الصيني سينطلق في العاشر من فبراير القادم.