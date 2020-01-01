بدء فحوصات "المسحة الثالثة" وفحص وتجهيز ملاعب الدوري المصري

الدوري سيُستأنف في السابع من أغسطس القادم

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم المصري انتهاء خضوع لاعبي وعناصر الأجهزة المختلفة في الأندية للمسحة الثانية باستثناء الزمالك، مشيرًا إلى انطلاق عملية الفحص بالمسحة الثالثة.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد بدأ إجراء المسحات الطبية لأندية الدوري تمهيدًا لعودة النشاط في السابع من أغسطس القادم، وأوضح سلطان أن أندية وادي دجلة والجونة والإنتاج الحربي قد أجرت المسحة الثالثة بالفعل.

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وأكد سلطان أنه تم اكتشاف وجود 27 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى نهاية المسحة الثانية، مضيفًا خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير "ثبت إيجابية عينات 27 شخصًا في الأندية، كان منهم 7 إداريين وعمال والبقية من اللاعبين".

أضاف "هو رقم مقبول ومتوقع، جميع الحالات بسيطة أو متوسطة، وبعضهم تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد أنه بدأ بالفعل تجهيز الملاعب لاحتضان مباريات الدوري، بقوله "يتم الآن فحص وتجهيز الملاعب التي ستحتضن مباريات الدوري لإجراء كافة التدابير الاحترازية".

"سيتم فحص اللاعبين منذ بوابات الملاعب المستضيفة للمباريات، ويُشترط أن يكون الدخول بالكمامات والمطهرات، وسيكون هناك مدخل لكل فريق".