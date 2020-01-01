وكيله: أزارو لم ينقطع عن تدريبات الاتفاق، وتلك شروطه لإتمام الموسم معه

اللاعب منقطع عن التدريبات

مازالت أزمة وليد أزارو مع الاتفاق السعودي تُثير الكثير من الجدل في الإعلام المصري والسعودي، وقد أوضح وكيله الكثير من كواليس تلك الأزمة وشروط المهاجم المغربي لإنهائها.

المهاجم المعار من النادي الأهلي لا يتدرب حاليًا مع زملائه في الاتفاق استعدادًا لاستئناف الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد أوضح وكيله جون إدوارد أن اللاعب غير منقطع عن التدريبات بل انتهى عقد إعارته مع الفريق.

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إذ قال "أزارو لم ينقطع عن تدريبات الاتفاق، لقد انتهى عقد إعارته للفريق في 30 يونيو الماضي ولم يُمدد حتى الآن، لكن المفاوضات جارية لتمديده لمدة شهرين ليُتم الموسم معهم".

أضاف إدوارد لقناة أون تايم سبورتس 2 عن شروط اللاعب المغربي لتمديد الإعارة "الاتفاق مطالب أولًا بالعودة للنادي الأهلي ليتفق معه حول تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم، لأن النادي المصري لديه مبالغ سابقة لم يتم تسديدها بعد ويُطالب بالحصول عليها قبل تمديد العقد".

"الاتفاق يمتلك إدارة محترمة وهناك اتصالات دائمة بيننا لتمديد العقد، علينا التوصل معهم لاتفاق حول راتب أزارو في الفترة التي سيتم تمديدها وفقًا لما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم، المفاوضات مستمرة وسنحاول التوصل لحل يُرضي جميع الأطراف".

وأتم "لست مخولًا للحديث باسم الأهلي، لكن النادي يبحث عن راحة أزارو ومنحه كامل الحرية في اتخاذ قراره، سواء بتمديد الإعارة والبقاء في السعودية أو العودة إلى القاهرة، واللاعب يمتلك أكثر من عرض سواء من الدوري السعودي أو خارجه".