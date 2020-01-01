الاتحاد المصري يُحدد الحد الأدنى من المصابين بكورونا لتأجيل المباريات

قرار جديد من الاتحاد المصري

أصدر اتحاد كرة القدم المصري بيانًا حمل قرارًا جديدًا بشأن تأجيل مباريات الدوري المصري للفرق التي تتعرض لإصابات جماعية بين لاعبيها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة كبيرة في كرة القدم المصرية بعدما أعلن النادي المصري اكتشاف إصابة 12 لاعبًا لديه بفيروس كورونا بجانب المدير الرياضي عبد الظاهر السقا والمدير الفني طارق العشري.

وقد رفض الاتحاد أولًا تأجيل مباراة الفريق المقررة اليوم ضد حرس الحدود، لكنه تراجع فيما بعد وأجل اللقاء لأجل مجهول.

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وقد أصدر بيانًا أكد خلاله أنه وبناءً على توصية اللجنة الطبية سيتم تأجيل مباراة أي فريق يتجاوز عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه المسجلين رسميًا في قائمته المحلية الـ10 لاعبين، بشرط أن تكون الحالات معتمدة رسميًا من اللجنة الطبية.

وأهاب الاتحاد في بيانه بجميع الأندية الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظًا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة وللحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.