التقدم بأول طلب رسمي لإلغاء الدوري المصري

المسؤولون لديهم رغبة في استكمال الدوري، لكن بعض الأندية لها رأي آخر

بدأت التحركات الرسمية في الدوري المصري الممتاز، للمطالبة بإلغاء الموسم الحالي، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدوري المصري توقف منذ منتصف مارس الماضي، وتم تمديد الإيقاف بصورة مؤقتة حتى نهاية مايو الجاري، لحين دراسة الأوضاع في البلاد.

أول حالة وفاة بفيروس كورونا في كرة القدم المصرية

المزيد من الفرق

وأصبح نادي المصري البورسعيدي أول المتحركين رسميًا لإلغاء الموسم، إذ قال محمد الخولي؛ نائب رئيس النادي، في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "أخطرنا وزارة الرياضة واتحاد الكرة برغبتنا في عدم استكمال الموسم وإلغائه بصورة رسمية، فخوض المباريات في ظل الظروف الحالية صعب للغاية، بجانب إلى أنه متى سينتهي الموسم، إذا كان لن يستأنف قبل منتصف يونيو المقبل".

وأضاف: "ناهيك عن صعوبة خوض المباريات، فهناك أزمة مالية ضربت الأندية كافة، لم يعد لدينا أموال لسداد الرواتب، حتى أننا في المصري اضطررنا لسدادها من مالنا الخاص، نظرًا لأن الشركة الراعية لم تسدد مستحقاتنا حتى الآن".

نائب رئيس النادي البورسعيدي اختتم: "اتفقنا مع لاعبينا على تخفيض الرواتب في ثلاثة أشهر بنسبة 50%ـ بعد أن سددنا لهم راتب شهر واحد".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه، أما المصري فيأتي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.