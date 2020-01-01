أول حالة وفاة بفيروس كورونا في كرة القدم المصرية

الاتحاد المصري نعى الفقيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في كرة القدم المصرية، وقد نعى الفقيد وتمنى الصبر والسلوان لأهله.

الاتحاد المصري أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وفاة محمد عبده مدرب حراس المرمى في نادي بدر الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة المصري متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الذي وُلد في الصين خلال ديسمبر الماضي وانتشر في مختلف دول العالم.

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وجاء في بيان الاتحاد "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن محمد عبده مدرب حراس المرمى بنادي بدر الرياضي الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا".

"سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل ويحفظ كل الرياضيين والشعب المصري من كل سوء .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"".