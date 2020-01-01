رسميًا | رد قاطع من وزير الرياضة بشأن مصير الأجانب بعد أزمة كورونا

كورونا أضر بالأندية كافة

حسم عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، رسميًا مصير أجانب بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موضحًا موقفهم من التقليص أو الاستمرار.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح لكل نادٍ بتسجيل سبعة لاعبين أجانب في قائمته، وهو النظام الذي أكد الاتحاد أنه لن يتم تغييره بالموسم المقبل، لكن قبل جائحة كورونا، وتضرر كافة الأندية اقتصاديًا.

وزير الرياضة أكد رسميًا خلال لقائه بمعهد إعداد القادة أنه ورغم تداعيات كورونا، لن يتم تقليص عدد الأجانب، إذ قال: "التقليص لم يعد مجديًا حاليًا، لأن المخالصات ستؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأندية، فستصبح الخسائر أكبر مما هي عليه الآن".

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وكان مصدر مسؤول بالاتحاد السعودي قد أكد لـ"جول GOAL" في أوائل إبريل الماضي أن عدد الأجانب لن يتأثر بالفيروس المستجد. (طالع التفاصيل)

يذكر أن كورونا أجبر عديد الأندية لتقليل نفقاتها عن طريق تخفيض رواتب الجهاز الفني واللاعبين على حدٍ سواء بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% كل حسب موافقة لاعبيه.