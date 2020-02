تأجيل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، تأجيل أي فعاليات رياضية في منطقة لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي وباء كورونا، وعلى رأسها عدداً من لقاءات للسيري آ.

وعلى ضوء هذا القرار تؤجل 4 مباريات في الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسوولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، بارما في ضيافة تورينو.

وعانت إيطاليا من وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما أصيب عدد يتجاوز 111 شخصًا في لومبارديا وفينيتو.

كورونا يهدد ديربي إيطاليا والدوري الأوروبي

مباراة أتالانتا وساسوولو كانت ستلعب في ملعب جيويس في مدينة برجامو وهي التي تتواجد في إقليم لومبارديا معقل تفشي الفيروس في إيطاليا.

أتالانتا أعلن عبر حسابه الرسمي بأن المباراة التي كانت ستلعب أمام ساسوولو في الجولة 25 من الدوري الإيطالي تم تأجيلها إلى موعد غير معلوم حتى هذه اللحظة.

❗️ Si informa che la partita #AtalantaSassuolo prevista per oggi #23febbraio alle 15.00 è rinviata a data da destinarsi.



❗️ We inform you that - , scheduled for today at 3 p.m. has been postponed to a later date.#Atalantahttps://t.co/C9Zr35BasB