تأجيل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا

كورونا يصيب كرة القدم في إيطاليا

أعلن جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، تأجيل أي فعاليات رياضية في منطقة لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي وباء كورونا، وعلى رأسها عدداً من لقاءات للسيري آ.

وعلى ضوء هذا القرار تؤجل 4 مباريات في الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسوولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، بارما في ضيافة تورينو.

وعانت إيطاليا من وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما أصيب عدد يتجاوز 111 شخصًا في لومبارديا وفينيتو.

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المباريات المؤجلة

مباراة أتالانتا وساسوولو كانت ستلعب في ملعب جيويس في مدينة برجامو وهي التي تتواجد في إقليم لومبارديا معقل تفشي الفيروس في إيطاليا.

أتالانتا أعلن عبر حسابه الرسمي بأن المباراة التي كانت ستلعب أمام ساسوولو في الجولة 25 من الدوري الإيطالي تم تأجيلها إلى موعد غير معلوم حتى هذه اللحظة.

❗️ Si informa che la partita #AtalantaSassuolo prevista per oggi #23febbraio alle 15.00 è rinviata a data da destinarsi.



❗️ We inform you that - , scheduled for today at 3 p.m. has been postponed to a later date.#Atalantahttps://t.co/C9Zr35BasB — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2020

مدينة ميلانو ستعاني هي الأخرى من ضوء التأجيلات حيث تقع في إقليم لومبارديا لهذا لن تقام المباراة التي كانت ستلعب على ملعب جوزيبي مياتزا بين إنتر وسامبدوريا.

لقاء هيلاس فيرونا وكالياري كان من المنتظر إقامته على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في مدينة فيرونا والتي تتواجد في إقليم فينيتو.

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آخر المؤجلات كان مباراة تورينو وبارما بحسب التي ستقام على ملعب الأول لحساب نفس الجولة، ليتبقى لقاءي جنوى ولاتسيو، وروما أمام ليتشي.

ليس فقط السيري آ

42 مباراة هو عدد الفعاليات التي تم تأجيلها على مستوى الهواة في إيطاليا وفي فئات الشباب والسيدات المختلفة حتى الآن، ومن المتوقع أن يزيد العدد.

كرة القدم الإيطالية لم تكن المصاب الوحيد بسبب الوباء الجديد بل تضررت كرة الطائرة، مما استلزم تأجيل بعض المباريات في الدرجة الثانية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فأن 95 مباراة في مختلف درجات كرة القدم ستتأثر بقرار رئيس الوزراء الإيطالي.

يذكر أن أول حالة تم اكتشافها في إيطاليا كانت للاعب كرة قدم هاوي يبلغ من العمر 38 عاماً، وكان قد تم اكتشاف إصابته بالمرض منذ 3 أيام.