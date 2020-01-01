رسميًا | فيروس كورونا لن يحرم الترجي من جماهيره أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

فيروس كورونا لن يحرم الترجي من جماهيره

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميًا عن حضور الجماهير لمباراة ملعب رادس مساء الجمعة القادم بين الترجي التونسي و الزمالك المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إقامة اللقاء دون جماهير بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في تونس، لكن الاتحاد التونسي حسم الأمر رسميًا مما يعني أن 50 الفًا من الجماهير سيتواجدون في مدرجات ملعب رادس لدعم الترجي في مهمته الصعبة تعويض خسارته في القاهرة أمام الزمالك ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وأعلن الاتحاد التونسي حضور الجماهير في مباريات نهاية الأسبوع المحلية والدولية عبر بيان نشره على حسابه الرسمي على فيس بوك وجاء فيه:

" تبعًا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الأفريقية دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يلي:

- لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفًا رسميًا من مؤسسات الدولة المعنية.

- في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جارٍ بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار ربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقية ستكون بحضور الجمهور.

في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية و أن يكون النجاح حليفها".