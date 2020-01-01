بدران والخنيسي ضمن قائمة الترجي لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

غياب إلياس شتي عن اللقاء

أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي قائمة اللاعبين لخوض مواجهة الزمالك المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، والتي ستُقام يوم الجمعة القادم على ملعب رادس.

الفريق الأبيض استطاع تحقيق نتيجة ممتازة في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة الماضي، إذ خرج فائزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعدما كان متأخرًا بهدف.

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وشهدت القائمة غياب الظهير الأيسر إلياس شتي للإصابة التي كان قد تعرض لها خلال لقاء الذهاب وغادر على أثرها ملعب استاد القاهرة خلال الشوط الأول، وخسر الترجي خلال المباراة كذلك لاعب وسطه محمد بن رمضان لحصوله على بطاقة حمراء.

الأخبار الجيدة كانت تواجد المهاجم طه ياسين الخنيسي والمدافع الجزائري عبد القادر بدران بعد غيابهما عن لقاء الذهاب في القاهرة.

وضمت القائمة الأسماء التالية: