رسميًا | الاتحاد العربي يحسم مصير كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد العربي قطع الشك باليقين

أعلن الاتحاد العربي رسميًا استئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي توقفت في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتداول الإعلام أخبارًا كثيرة على مدار الأسابيع الماضية حول عودة المسابقة، لكن الأمر أصبح رسميًا الآن بإعلان واضح من اللجنة المنظمة للبطولة.

وأوضح الاتحاد العربي في بيان رسمي أن مواعيد مباريات نصف النهائي ونهائي البطولة ستُحدد بعد الحديث مع الأندية المتأهلة وبالتنسيق معها، وهي أندية الاتحاد والشباب من السعودية والإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.

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الإسماعيلي كان قد هزم الرجاء في ذهاب نصف النهائي بهدف دون رد في مصر، ولم تُلعب مباراة الإياب بسبب أزمة فيروس كورونا، فيما لم يلعب الاتحاد والشباب بعد.