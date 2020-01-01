هنريكي يصل الأربعاء، والكشف عن تفاصيل عقده مع الاتحاد

الاتحاد حسم الصفقة لصالحه بالفعل

أكدت جُل المصادر الصحفية السعودية أن برونو هنريكي لاعب وسط بالميراس سيصل جدة فجر الأربعاء القادم ليخضع للفحوصات الطبية المعتادة ومن ثم يُوقع عقود انضمامه رسميًا لنادي الاتحاد السعودي .

وأوضحت المصادر المتابعة أن إدارة العميد طلبت من صاحب الـ30 عامًا ضرورة الحضور إلى جدة قبل يوم الأربعاء للانخراط في التدريبات الجماعية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم السبت القادم.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن التفاصيل المالية للصفقة، مشيرة إلى أنها كلفت الاتحاد 4.5 مليون دولار أمريكي، 17 مليون ريال سعودي، بخلاف راتب اللاعب السنوي.

وسيُوقع هنريكي على عقد يمتد لموسمين مع الاتحاد مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وأوضحت مصادر أخرى أن اللاعب سيحصل سنويًا على 1.8 مليون دولار أمريكي.

وسيُضاف هنريكي لقائمة أجانب الاتحاد في الدوري السعودي بدلًا من ليوناردو خيل الذي انتقل بالإعارة لموسم واحد إلى فاسكو دي جاما البرازيلي مؤخرًا.