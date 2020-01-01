في مؤتمر تقديمه .. بينتو: أهدف للتأهل مع الإمارات لكأس العالم 2022

تم توقيع العقود والإعلان رسميًا عن بدء بينتو لمهمته الجديدة

قدم اتحاد كرة القدم الإماراتي رسميًا اليوم الكولومبي خورخي لويس بينتو المدرب الجديد لمنتخب الإمارات ، والذي وقع عقود تدريبه للأبيض لمدة عامين.

كان اتحاد الكرة قد أنهى عقد المدرب السابق إيفان يوفانوفيتش الذي تولى مهمة تدريب الأبيض في أواخر ديسمبر الماضي ضمن عقد يمتد لـ6 أشهر، وذلك لقيادة المنتخب في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في شهري مارس ويونيو، لكن تأجيل تلك المباريات بسبب فيروس كورونا حال دون تحقيق الهدف من التعاقد معه.

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المدرب صاحب الـ65 عامًا أكد خلال المؤتمر الصحفي أن هدفه الأبرز قيادة المنتخب الإماراتي لنهائيات كأس العالم 2022 بجانب بناء منتخب قوي قادر على المنافسة.

مضيفًا "نحن أمام مسؤولية كبيرة ونطمح لتقديم أفضل ما لدينا للكرة الإماراتية، الاتحاد الإماراتي تواصل معي عام 2017 قبل مونديال روسيا، لدي قناعة أننا سنطور الكثير من الجوانب في الكرة الإماراتية".

تابع "أشعر بحماس كبير لبدء مشروعي الجديد مع الأبيض، سنخلق أجواءً من التنافس بين اللاعبين لنساعدهم على تحقيق المطلوب منهم، نحن نعمل ونخطط للمستقبل لكن الهدف الأهم حاليًا هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022".

"نحن هنا للعمل فقط، هدفنا أن نرتقي بالكرة الإماراتية وأن نبني منتخبًا قويًا قادرًا على المنافسة".

وأتم بينتو مؤكدًا أن لديه العديد من الملاحظات الفنية على أداء المنتخب، موضحًا "أريد ترك بصمة واضحة على أداء الأبيض، وسأحاول تطوير الجانب التكتيكي للاعبين، التجمع الحالي سيكون فرصة جيدة للتعرف على اللاعبين عن قرب والعمل معهم جيدًا".

"لدي ملاحظات كثيرة على أداء المنتخب خاصة جماعيًا، الأبيض بحاجة إلى تطوير من كافة الجوانب وليس دفاعيًا فقط، الأهم أن نصل بالأداء للتوازن المطلوب وكيفية الدفاع بأقل عدد من اللاعبين والهجوم بأكبر عدد منهم دون فقدان التوازن".

يُشار إلى أن بينتو هو المدرب الـ32 في تاريخ المنتخب الإماراتي، ويمتلك خبرة تدريبية كبيرة جراء توليه مهمة تدريب 22 ناديًا ومنتخبًا، إذ كانت البداية مع فريق ميلوناريوس الكولومبي موسم 1984-1985.

وقد سبق أن أشرف بينتو على تدريب منتخب كوستاريكا عام 2004، ومن ثم قاد كولومبيا لمدة عامين خلال الفترة من 2006-2008 قبل أن يعود لتدريب كوستاريكا عام 2011 ولمدة ثلاث سنوات تقريبًا، وكانت تجربته الأخيرة مع منتخب هندوراس بين عامي 2014-2017.

المنتخب الملقب بالأبيض يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.