رسميًا | اتحاد الكرة يكشف هوية المدرب الجديد لمنتخب الإمارات

المدرب سيتولى مهمته قريبًا

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي أنه وجه الأمانة العامة للاتحاد للتعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو لتولي مهمة تدريب منتخب الإمارات في الفترة القادمة.

وجاء ذلك الإعلان عبر تغريدة نُشرت على حساب الاتحاد الرسمي في تويتر وجاء فيها "مجلس إدارة اتحاد الكرة يوجه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة".

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كان اتحاد الكرة قد أنهى عقد المدرب السابق إيفان يوفانوفيتش الذي تولى مهمة تدريب الأبيض في أواخر ديسمبر الماضي ضمن عقد يمتد لـ6 أشهر، وذلك لقيادة المنتخب في مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في شهري مارس ويونيو، لكن تأجيل تلك المباريات بسبب فيروس كورونا حال دون تحقيق الهدف من التعاقد معه.

الكولومبي صاحب الـ65 عامًا هو المدرب الـ32 في تاريخ المنتخب الإماراتي، ويمتلك خبرة تدريبية كبيرة جراء توليه مهمة تدريب 22 ناديًا ومنتخبًا، إذ كانت البداية مع فريق ميلوناريوس الكولومبي موسم 1984-1985.

وقد سبق أن أشرف بينتو على تدريب منتخب كوستاريكا عام 2004، ومن ثم قاد كولومبيا لمدة عامين خلال الفترة من 2006-2008 قبل أن يعود لتدريب كوستاريكا عام 2011 ولمدة ثلاث سنوات تقريبًا، وكانت تجربته الأخيرة مع منتخب هندوراس بين عامي 2014-2017.

المنتخب الملقب بالأبيض يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.