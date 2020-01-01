اتحاد كرة القدم الإماراتي يُقرر عودة التدريبات ويُحدد الموعد

الدوري الإماراتي ألغي هذا الموسم

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي اليوم الإثنين استئناف التدريبات الجماعية في الأندية الإماراتية بدءًا من يوليو القادم.

وكان الاتحاد قد أوقف النشاط الكروي في البلاد منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد اتخذت رابطة دوري المحترفين قرارًا منذ أسبوعين تقريبًا بإلغاء الموسم الحالي من دوري الخليج العربي الإماراتي وشطب جميع النتائج واعتبارها لم تحدث.

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وقد فجر هذا القرار غضب نادي شباب الأهلي خاصة بعد قرار عدم منحه لقب الدوري رغم أنه الفريق المتصدر لجدول الترتيب، وقد تقدم بشكوى لدى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وتحدثت عدة تقارير عن انسحابه من بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم والنسخة القادمة.

الاتحاد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن فيها عودة التدريبات الجماعية للأندية بدءًا من 11 يوليو القادم، وجاء فيها " مجلس إدارة اتحاد الكرة يُقرر وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة عودة التدريبات بدءًا من يوم 11 يوليو 2020".