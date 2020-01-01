رسميًا | تمديد إيقاف الدوري المصري

للفترة الخامسة، كورونا يتسبب في تجميد النشاط الرياضي في مصر

جدد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا، اليوم الخميس، فترة تمديد توقف مسابقاته بمختلف مراحلها، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تجميد النشاط الرياضي بدأ في مصر منذ منتصف مارس الماضي، بعد أن ظهرت مئات الحالات المصابة، ووفاة آخرين، إذ أثر الفيروس على كافة الألعاب الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

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وأوضح الاتحاد المصري أن فترة التوقف ستستمر حتى نهاية مايو الجاري، إذ جاء في البيان: "بناءً على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارًا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يومًا أخرى.

"ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

واختتم: "ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب الوصافة، بينما يحل بيراميدز ثالثًا بـ32 نقطة، والزمالك رابعًا بـ28 نقطة.

وهناك حالة انقسام بين الأندية، إذ يطالب 13 ناديًا بإلغاء الموسم على رأسهم الزمالك، فيما يترأس الأهلي الفئة المؤيدة لاستئناف الموسم.