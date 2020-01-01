الفيديو وسيلة ميلويفيتش للحفاظ على حالة لاعبي الأهلي البدنية

اللاعبون يتواجدون في المنازل حاليًا

يسعى المدربون في أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للحفاظ على حالة لاعبيهم البدنية بشتى الطرق بعد قرار تجميد التدريبات الصادر من وزارة الرياضة السعودية يوم أمس بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الوزارة كانت قد قررت أولًا تجميد النشاط الرياضي في السعودية وضمنه الدوري السعودي حتى إشعار آخر، ولكن وبعد أن تابعت عدة أندية تدريباتها قررت الوزارة يوم أمس تعليق جميع تدريبات الأندية اليومية بصورة مؤقتة.

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الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي وجد في إرسال مقاطع فيديو تتضمن تدريبات محددة إلى لاعبيه لممارستها في المنزل الحل الأفضل للحفاظ على حالتهم البدنية حتى استئناف النشاط من جديد.

وقد أفادت صحيفة الاقتصادية أن المدرب طلب من مساعديه وضع خطة من مجموعة تدريبات بدنية وتطبيقها بأنفسهم ومن ثم إرسالها كمقاطع فيديو إلى اللاعبين عبر تطبيق "واتساب"، ومن ثم طب من اللاعبين تنفيذها بالطريقة الصحيحة.

وقد تواصل الجهازان الفني والإداري مع اللاعبين وأبلغوهم بتلك التدريبات وضرورة تنفيذها، ومنحوهم كذلك الإرشادات الصحية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

من جانب آخر، تعاقدت إدارة النادي مع إحدى الشركات الطبية للعمل على تعقيم وتطهير جميع المرافق في النادي ووضع كل التدابير الخاصة بوسائل الوقاية من فيروس كورونا، ذلك ليكون النادي جاهزًا عند السماح باستئناف التدريبات من جديد.