خطوتان من إدارة الأهلي لتفادي "تمرد" اللاعبين

اللاعبون لديهم مستحقات متأخرة

تعمل إدارة الأهلي جاهدة لحل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة وتفادي تمرد البعض منهم خاصة الأجانب، خاصة بعدما أثيرت أخبار خلال الأيام الأخيرة حول رغبة بعض اللاعبين فسخ عقودهم مثل لوكاس ليما وجوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الراقي بقيادة عبد الإله مؤمنة قامت بخطوتين لتفادي تمرد اللاعبين وحل مشاكلهم المالية، الأولى هي صرف راتب شهر لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، فيما الثانية هي جدولة بقية الرواتب المتأخرة والسعي إلى تسليمها للاعبين في أقرب وقت ممكن.

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من جانب آخر، تنتظر الإدارة الأهلاوية رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اقتراح الأندية السعودية جدولة المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والذي تم إرساله عبر اتحاد كرة القدم السعودي.

الأهلي يتصدر مجموعته في البطولة القارية بعدما جمع 4 نقاط بتعادل مع الوحدة الإماراتي والفوز على استقلال طهران الإيراني، وقد توقفت البطولة بعد الجولة الثانية ضمن الإجراءات الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).