أول تعليق من أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

لاعب الأهلي يوجه رسالة للجماهير

علق أحمد فتحي؛ الظهير الأيمن للأهلي المصري، على خبر إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، متوجهًا بالشكر للجماهير على مؤازرتها له.

نورا زوجة لاعب الشياطين الحمر أعلنت قبل يومين إصابتها هي وابنتيها بالفيروس المستجد إلا أن التحاليل أثبتت سلامة فتحي.

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وكتب فتحي، عبر خاصية "الستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أشكركم جميعًا على الدعاء، اللهم اجعله مستجاب، ويا رب اشفي كل مريض، ولا نرى في أهلي وزوجتي وأسرتي والناس أجمعين أي سوء".

وأضاف: "اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

يذكر أن فتحي يتواجد خارج القاهرة منذ الأزمة، خاصةً بعد الهجوم الكبير الذي شنه عليه جمهور الأهلي على إثر رفضه لتجديد عقده بالقلعة الحمراء، وتفضيله الانضمام إلى نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري مجانًا.