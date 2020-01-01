في غرفة الفئران .. كيف عاقب جوزيه أبو تريكة عقب هدف الصفاقسي 2006؟

الماجيكو يقص تفاصيل ما بعد التتويج الإفريقي

كشف محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، عن تفاصيل غريبة جمعته بالبرتغالي مانويل جوزيه؛ المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر، عقب حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2006.

الشياطين الحمر توجوا أبطالًا للبطولة القارية في عام 2006 بعد التغلب على الصفاقسي التونسي، بملعب رادس، بهدف نظيف، سجله تريكة من تسديدة صاروخية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

العين يوضح .. هل يسعى النادي للتعاقد مع فايلر وعلي معلول؟

المزيد من الفرق

وقال تريكة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "عقب عودتنا من تونس، وفوزنا على الصفاقسي في النهائي، وكنت أنا من سجل هدف الفوز، حصلنا على إجازة عدة أيام، وفي أول مران بعدها، فوجئت بعم حارث؛ عامل غرف خلع الملابس، يخبرني أن جوزيه ينتظرني في غرفة الجهاز الفني.

"عندما ذهبت إلى الغرفة، وجدت الجهاز الفني كله مجتمعًا على غير العادة، وفوجئت بجوزيه يخبرني بأن مستواي متراجع، وأن وائل رياض شيتوس يتدرب أفضل مني، وهو من سيشارك أساسيًا في المباريات المقبلة، وبالفعل كنت أجلس احتياطيًا وأحيانًا أشارك لبضع دقائق".

الماجيكو تابع: "كنا نسمي هذه الغرفة بغرفة الفئران، فهي الغرفة التي يستدعي جوزيه إليها أي لاعب يتراجع مستواه، وأنا أكثر من دخل هذه الغرفة في عهده، فقد كان يذهب جوزيه إلى النادي في الثامنة صباحًا، ويطلب من عم حارث باستدعاء اللاعب المتراجع مستواه في آخر مباراة خاضها الفريق، وكان سيد معوض ومحمد بركات يذهبون إلى عم حارث دائمًا لمعرفة من اللاعب المطلوب، وفي الأخير أكون أنا المطلوب".