فيرنر بوابة تشيلسي إلى نجم الدوري الألماني

تشيلسي يرغب في التخلص من تيمو فيرنر الذي قد يسهل قدوم نجم الدوري الألماني إلى البلوز.

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في التخلص من مهاجمه الألماني تيمو فيرنر بالبحث له عن نادٍ جديد؛ بل وربما يكون سببًا في قدوم نجم آخر من الدوري الألماني إلى لندن.

ماذا قدم فيرنر مع تشيلسي خلال عام؟

انتقل فيرنر، 25 سنة، الموسم الماضي من لايبزيج إلى تشيلسي مقابل 47.5 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

سجل المهاجم الألماني ستة أهداف خلال 35 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، ولم يقدم تيمو ما يشفع له لتطمئن جماهير تشيلسي، بطل أوروبا، لوجوده.

هل يتخلص تشيلسي من فيرنر؟

يبحث تشيلسي عن نادٍ في أوروبا ينتقل إليه فيرنر بعد عام واحد فقط من وصوله إلى لندن.

وفقًا لسكاي سبورت الألمانية فإن تشيلسي يستهدف إتمام عملية تبادلية مع بوروسيا دورتموند الألماني؛ بالحصول على خدمات مهاجمه الشاب إرلنج هالاند وإعادة تيمو إلى ألمانيا من بوابة أسود الفيستيفالين.

لماذا هالاند بالتحديد؟

يهتم تشيلسي بالتعاقد مع إرلنج هالانج مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن تشيلسي ليس وحده المهتم بضم المهاجم النرويجي بل أغلب فرق أوروبا.

ويقدم هالاند مستوى مميز مع بوروسيا منذ انتقاله إليه في يناير 2020 قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وسجل هالاند الموسم الماضي 27 هدفًا خلال 28 مباراة في الدوري الألماني، وأنهى الموسم برصيد أهداف 41 هدفًا في كل المسابقات.

ويبدي تشيلسي استعداده للتعاقد مع المهاجم النرويجي مقابل أي مبلغ مع دفع راتب أسبوعي له أكثر من الفرنسي نجولو كانتي، صاحب أعلى راتب في البلوز، الذي يتقاضى 290 ألف جنيه إسترليني.

وتأتي هذه التقارير بعد يوم من الحديث عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وهداف الدوري الألماني.

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