لا أحد يعترف به كمهاجم.. قناة تلفزيونية تقدم فيرنر "حارس مرمى" ألمانيا وتشيلسي!

لقطة غريبة بعض الشيء..

تعرض مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر إلى موقف محرج للغاية خلال حضوره لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا وان في دولة النمسا.

مراسل قناة سكاي سبورتس وجد فيرنر ضمن الجماهير، ليذهب إليه لإجراء مقابلة صحفية قدمه خلالها على أنه "حارس مرمى" منتخب ألمانيا وتشيلسي.

الغريب حقًا كان أن فيرنر لم يعقب على ما قاله المراسل وأكمل الحوار معه بصورة طبيعية، فإما لم يسمع أو قرر التغاضي عن هذا الخطأ.

وسخر الجميع من فيرنر في الموسم الماضي بعد إهداره لوابل من الفرص السهلة مع تشيلسي، ويبدو أن صدى ذلك قد وصل إلى مراسل الشبكة الألمانية.

جوسينس يحدد موقفه من اهتمام برشلونة

حضور فيرنر للسباق يأتي بعد أيام قليلة من خروج منتخب ألمانيا من بطولة يورو 2020 في أعقاب الهزيمة من إنجلترا 2-0 بدور الـ16.

صاحب الـ25 عامًا شارك في البطولة رفقة كتيبة يواخيم لوف ولعب ثلاث مباريات، غير أنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف سواءً في المجموعات أو ثمن النهائي.

الجدير ببالذكر أن فيرنر أشاد بمنتخب إنجلترا في حواره اليوم، حيث قال "لقد كانوا الأفضل في مباراة يوم الثلاثاء (أمام ألمانيا)، لديهم ما يحتاجونه للفوز باليورو، أتمنى لهم التوفيق".