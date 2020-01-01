فيرنر: أحاول التعلم من أجل الانتقال لفريق مثل ليفربول

يؤمن بوجود مجموعة مميزة في خط الهجوم بالنادي الإنجليزي

أعرب تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني، عن فخره بارتباط اسمه بالانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مستوى فيرنر جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع لايبزيج، وأبرزها ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد.

المهاجم الألماني قاد فريقه مساء أمس، الأربعاء، للفوز على توتنهام بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال صاحب الهدف في تصريحات صحفية:"أعلم أن ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم الآن، والارتباط بهم يجعلني أشعر بالفخر الشديد".

وأضاف:"سعيد جداً بهذه الأنباء، ولكني أعلم جيداً أنهم يمتلكون مجموعة على أعلى مستوى من اللاعبين، لذلك يجب علي التطوير من نفسي للوصول للمستوى الذي يمنحني فرصة اللعب هناك".

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وأما عن الفوز على توتنهام:"فريق جيد جداً وأظهروا عقلية رائعة الموسم الماضي بعدما عادوا وقلبوا النتيجة أمام أياكس، لذلك علينا الحذر في مباراة العودة".

يذكر أن صاحب الـ23 سنة، يتمتع بسجل تهديفي مميز مع لايبزيج، حيث أحرز 86 هدفاً في 145 مباراة بقميص النادي الألماني.