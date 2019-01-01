فيرناندينيو: لعبت مع جوارديولا في جميع المراكز!

تصريحات مهمة من الدولي البرازيلي..

أعرب فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بالدور الذي يلعبه في فريقه حاليًا، معتبرًا أنه قد لعب في كافة المراكز تحت إمرة المدرب بيب جوارديولا باستثناء حراسة المرمى والهجوم فقط.

فيرناندينيو أصبح على كاهله حمل اللعب في قلب الدفاع بعد إصابة إيميرك لابورت، وقد كشف النقاب عن أن الفيلسوف الإسباني طلب منه التحول من وسط الملعب إلى الدفاع وأنه لم يتردد في قبول ذلك الأمر.

الدولي البرازيلي تحدث للموقع الرسمي لمانشستر سيتي وقال "سألني بيب إذا ما كنت قادرًا لأساعده في مركز قلب الدفاع، وقد وافقت بالفعل. قلت أن الأمر لن يسبب مشاكل لي، فدومًا ما لعبت في مراكز مختلفة خلال مسيرتي.".

وتابع "بعد وصول جوارديولا إلى السيتي، تغير مركزي في كثير من الأحيان، لقد لعبت في مركز الظهير الأيمن ولاعب وسط أيمن وأيسر أيضًا وكذلك قلب دفاع وظهير أيسر وارتكاز.".

"لم ألعب فقط مع جوارديولا في مركز حارس المرمى أو المراكز الثلاثة الهجومية."

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كما كشف صاحب الـ34 عامًا عن أن تكوينه في البرازيل جعله على قدر عالٍ من المرونة، حيث قال "في البرازيل، من الشائع للاعبين أن يلعبوا وهم حفاة القدمين. يمكنك أيضًا أن تجدنا نلعب بكرة بلاستيكية أو نستخدم خيالنا لإنشاء كرة قدم.".

"في بعض الأحيان كنت أبدأ كحارس مرمى لأنني الأصغر سنًا، ثم لعبت في الدفاع وأحيانًا في منتصف الملعب وفي الهجوم، لعبت في كل اتجاه وشعرت بالمتعة في نفس الوقت، هذا الأمر ساعدني كثيرًا عندما صرت لاعبًا محترفًا فيما بعد."

ويستعد مانشستر سيتي لمباراة في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف شاختار دونيستك الأوكراني، في مباراة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وتسعى كتيبة جوارديولا للانتصار لضمان المركز الأول عن المجموعة.

فيرناندينيو سبق له وأن لعب في شاختار، وقد عبّر عن سعادته باللعب أمامهم من جديد، فقال "من الرائع أن نواجه نادٍ سابق، كل مباراة لنا أمام شاختار تكون صعبة، أنا متأكد أن المباراة الجديدة لن تكون سهلة.".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول.