فيا يُحلل .. لماذا تأخر فوز جوارديولا بدوري الأبطال مع سيتي؟

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فند مهاجم برشلونة السابق ديفيد فيا، الأسباب التي تعيق فوز مواطنه بيب جوارديولا بكأس دوري أبطال أوروبا مع ناديه مانشستر سيتي، وذلك بالرغم من نجاحاته المحلية المدوية.

واحتكر الفريق السماوي البطولات المحلية في بلاد الضباب آخر عامين، على غرار ما فعله الموسم الماضي، بالهيمنة على البطولات الثلاث المحلية، مع الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي.

أما على المستوى القاري، فلم يحقق الفريق النجاح المنتظر منه، بمعاناة من أجل تجاوز الدور ربع النهائي، دون أن يعادل إنجاز المدرب التشيلي السابق مانويل بيليجريني، الذي قاد السيتي للوصول للدور نصف النهائي في موسمه الأخير في العاصمة الإنجليزية الثانية.

وقال فيا لصحيفة "ميرور" البريطانية "طبيعي جدًا أن ينصب تركيز المدربين والأندية الكبيرة على دوري أبطال أوروبا، لأنها بدون شك البطولة الأفضل. ومن الواضح أن بيب من أفضل المدربين في العالم، ويريد الفوز بكل الألقاب".

وأضاف "لم يفز مانشستر سيتي بهذه الكأس من قبل، تأخر سنوات من أجل الفوز بها، لذلك من الطبيعي أن يكون لديهم هذا الهاجس الكبير مع البطولة. لا خلاف أبدًا على أنها البطولة الأفضل بالنسبة لكل اللاعبين، لكن ليس من السهل أبدًا الفوز بها، ولكي تفوز بها، تحتاج القيام بعمل كبير جدًا".

وسُئل "هل توقعت نجاح بيب مع السيتي؟ إنه مدرب رائع وعملت معه لمدة عامين رائعين وساعدني كثيرًا في برشلونة، وأعرف أنه سينجح أينما ذهب، كما حدث في ألمانيا والآن في إنجلترا".

وفي ختام حديثه، استفاض في مدح رحيم سترلينج، وقال عنه "لاعب مدهش ومن الصعب السيطرة عليه، ولديه سرعة لا تصدق وجيد جدًا على المستوى الفردي، وهذا الموسم لا يتوقف عن تسجيل الأهداف، ويبدو لي أنه يتحسن كل عام، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للاعب كرة القدم".