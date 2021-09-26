برونو فيرنانديش ينشر بيانًا للحديث عن إضاعته ركلة جزاء في وقت حاسم ضد أستون فيلا.

اعتذر البرتغالي برونو فيرنانديش إلى جماهير مانشستر يونايتد بعدما أضاع ركلة جزاء حاسمة خلال هزيمة "الشياطين الحمر" أمام أستون فيلا في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد خسر أمام أستون فيلا بهدف دون رد على ملعب "أولد ترافورد"، وسنحت له فرصة التعادل في الوقت بدل الضائع بعد حصول الفريق على ركلة جزاء، أهدرها برونو بغرابة شديدة.

برونو نشر اعتذارًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توجيه الشكر لجماهير مانشستر يونايتد على دعمها له.

ماذا قال برونو في رسالته؟

كتب لاعب وسط مانشستر يونايتد في رسالته: "لا أحد يشعر بالإحباط وخيبة الأمل أكثر مني بسبب ضياع ركلة الجزاء والهزيمة التي ترتبت عليها".

وأضاف: "لقد تحملت دائمًا مسؤولياتي وكانت دائمًا أعمل تحت الضغط في مثل تلك اللحظات، لقد فشلت، لكنني اتخذت خطوة إلى الأمام وواجهت التحدي بنفس الطموح والمسؤولية كما كان الحال عندما انتهت الكرة في عديد المناسبات في الشباك".

وتابع: "النقد والآراء المتناقضة جزء كبير من كرة القدم، وتعلمت التعايش مع ذلك، حتى أنني استخدمتها لدفعي إلى الأمام، وأعتقد أن كل ذلك جزء مهم جدًا من التزامي بألا أتوقف أبدًا عن محاولة التطور وأن أصبح أفضل لاعب يمكن أن أصبح عليه بالنسبة لي وللفريق".

وأكمل: "تحملت المسؤولية مرة أخرى على عاتقي منذ انضمامي إلى مانشستر يونايتد، وسأحملها مرة أخرى دون أي خوف أو فزع كلما طُلب مني ذلك".

وأردف: "الأهم بالنسبة لي هو الفوز وسأفعل دائمًا كل ما في وسعي لمساعدة زملائي في الفريق لنكون جميعًا في أفضل حالاتنا".

واختتم برونو رسالته قائلًا: "شكرًا لكم على كل الدعم بعد صافرة النهاية، سماع الجماهير تردد اسمي في الملعب كان مؤثرًا للغاية، سأعود أقوى، لأن هذه هي المعايير التي ألتزم بها، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لي ولزملائي في الفريق هو دعم مشجعينا الذين كانوا دائمًا إلى جانبنا".

ماذا قدم مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي؟

بدأ مانشستر يونايتد منافسات موسم 2021-2022 بصورة قوية، حيث فاز بأربع من أول خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، ليتقاسم صدارة الترتيب مع ليفربول وتشيلسي قبل الجولة السادسة.

ورغم التعاقد مع كريستيانو رونالدو، إلا أن مانشستر يونايتد تعرض لانتكاسة غير متوقعة على صعيد النتائج.

فريق المدرب أولي جونار سولشاير خسر من يونج بويز السويسري في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا، كما ودع منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بالخسارة أمام وست هام يونايتد.

وجاءت الخسارة أمام أستون فيلا لتجعل مانشستر يونايتد يتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.

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