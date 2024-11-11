ماذا قال المدرب البرتغالي؟

تسببت تصريحات عنيفة للمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة، في عاصفة من الغضب داخل أوساط كرة القدم التركية.

وأطلق مورينيو العديد من التصريحات المثيرة للجدل منذ توليه قيادة فنربخشة الصيف الماضي، كان آخرها هجومه العنيف على حكم مباراة طرابزون سبور التي حسمها بهدف قاتل في الدقيقة 102.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات عقب المباراة: "تحول من رجل غير مرئي إلى أهم رجل في المباراة، سأتحدث باسم جميع مشجعي فنربخشة: نحن لا نريد أتيلا كارا أوغلو.. هناك رائحة كريهة.. لقد أخبروني بشيء، لم أصدقه، لكنه أسوأ مما أخبروني"، الأمر الذي دفع مسؤولو المسابقة لإيقافه مباراة وتغريمه 26 ألف يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في مواجهة مثل هذا السلوك، رفع فرناندو موسليرا، حارس مرمى جالطة سراي، الغريم التقليدي لفنربخشة، صوته ضد مورينيو، وقال: "الدوري التركي يشاهده الجميع في أوروبا، ما يحزنني هو قراءة ما يقوله بعض الناس من فرق أخرى. لقد أهان مورينيو الحكام وشعرت بالإهانة شخصيًا".

وأضاف: "لأول مرة منذ 14 عامًا شعرت بالحاجة للتحدث، لأنني دائمًا ما أظهرت الاحترام للجميع وحظيت بالاحترام. فزت بـ 17 لقبًا هنا، ولا يوجد لاعب آخر حقق هذا العدد حتى الآن، لذلك أعتقد أنني طورت كرة القدم التركية".

وختم: "عندما أرى مدربًا وصل منذ 4 أشهر يتحدث كثيرًا وينتقد كثيرًا، إذا لم يعجبه الأمر، فليذهب. هل يقول ما يشاء ولا أحد يرد عليه؟ حان الوقت لأن يقال له شيء أيضًا".