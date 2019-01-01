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فيرناندو توريس يعلن اعتزال كرة القدم

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نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد يعلن ختام المشوار
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق فيرناندو توريس اعتزال كرة القدم نهائياً بعد مشوار حافل مع الكرة الأوروبية وتجربة قصيرة في اليابان.

ويلعب توريس حالياً مع ساجان توسو بالدوري الياباني، ولكن اللاعب عانى من الإصابات التي أثرت على مشاركته مع الفريق.

وقال توريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد 18 عاماً مثيرة، الوقت حان لإنهاء مشواري الكروي".

وأكمل: "الأحد القادم 23 يونيو في العاشرة صباحاً بتوقيت اليابان سأعلن كل التفاصيل بمؤتمر صحفي، أراكم لاحقاً".


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توريس من أعضاء الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي ساهم في التتويج ببطولتي أمم أوروبا وكأس العالم في 2010.

ولعب توريس مع أتلتيكو مدريد، ليفربول، تشيلسي الذي حقق معه دوري الأبطال، ميلان، وساجان توسو.

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