فيرجسون يحبط عشاق كريستيانو رونالدو بـ"توقع صادم عن مستقبله"!

ماذا قال السير أليكس فيرجسون؟..

وجّه السير أليكس فيرجسون، المدير الفني "التاريخي" لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة إلى عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، حول العالم.

فيرجسون أشرف على تدريب رونالدو، لمدة 6 سنوات في مانشستر يونايتد؛ قبل أن ينتقل الأسطورة البرتغالية إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، ويعلن المدير الفني "التاريخي"، اعتزاله نهائيًا.

وفي هذا السياق.. كشف فيرجسون في تصريحات مع صحيفة "سبورت بيلد"، عن أن رونالدو سـ"يعتزل دوليًا" بنسبة كبيرة جدًا، بعد نهاية بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

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وعن ذلك يقول: "لا شك أن كريستيانو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ؛ لكن.. كرة القدم تطورت وأصبحت سريعة للغاية، ولم يعد هناك الكثير من المساحات أمام المهاجمين".

وشدد السير أليكس فيرجسون على أنه بعمر الـ39 سنة الآن، أصبح من الصعب على الأسطورة البرتغالية أن يقدّم الإضافة إلى المنتخب الوطني؛ لذلك.. من المستبعد مشاركته في كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن صحيفة "ريليفو" الإسبانية، كانت قد أكدت في الساعات القليلة الماضية، على أن كريستيانو رونالدو قرر المشاركة في كأس العالم 2026، وأن المنتخب البرتغالي لا يُمانع في ذلك؛ حيث تم إعطاء الحرية للاعب، في تحديد مستقبله الدولي.