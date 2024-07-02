كريستيانو رونالدو يحسم مصير مشاركته في كأس العالم 2026 .. وهذا موقف البرتغال!

مفاجأة كريستيانو رونالدو الجديدة..

حسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "مصيره" من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، من عدمها.

رونالدو سيتجاوز سن الـ"41 عامًا"، عندما يحل موعد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بمشاركة 48 منتخبًا - لأول مرة في التاريخ -.

ووفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، قرر رونالدو المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث يطمح لأن يكون أول لاعب في التاريخ، يشارك في "6 نسخ".

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الصحيفة كشفت عن أن منتخب البرتغال، لم يقف أمام رغبة أسطورته في المشاركة بـ"المونديال"؛ حيث ترك الحرية له، في تحديد موعد اعتزاله الدولي.

وشددت على أن البرتغاليين، يروا بأن تواجد كريستيانو رونالدو مع المنتخب "أمر مهم للغاية"؛ حتى ولو تراجع مستواه مؤخرًا، مثلما يحدث معه في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

منتخب البرتغال تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ وذلك بدون أن يسجل رونالدو، أي هدف - حتى الآن -.