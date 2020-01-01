فيرجسون يوجه رسالة خاصة إلى ليفربول بعد تحقيق الدوري

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بعث أسطورة مانشستر يونايتد والتدريب سير أليكس فيرجسون برسالة إلى نظيره في ليفربول كيني دالجليش بعد تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول تُوج رسمياً مساء الخميس باللقب الغائب منذ ثلاثين عاماً بعد تعثر صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي أمام تشيلسي، وسابق فوزه على كريستال بالاس.

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وقال دالجليش في تصريحات للمراسلين: "أليكس فيرجسون بعث لي خطاباً للتهنئة، هذه بادرة كبيرة لأننا في المنافسة وخصوم ولكن ترسل رسالة مثل تلك، تظهر مدى عظمته".

وأضاف: "الأمر يحدث مع الأجيال القديمة، فيرجسون في مانشستر، بريان كيد، مات سمربي، كل الأعداء القدامى من عاشوا كرة القدم في نفس الوقت".

وختم: "في نهاية العام نبعث برسالة تهنئة للفائز، هذه عادة مستمر حتى وقتنا هذا بيننا".

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أليكس فيرجسون قاد مانشستر يونايتد في 26 عاماً، حصد فيها اللقب الخاص بالدوري في 13 مناسبة، متخطياً ليفربول خلال فترة صيامه عنه.

اللقب الحالي هو التاسع عشر لليفربول بالبريميرليج، ليأتي خلف يونايتد بلقب وحيد في ترتيب أكثر الفائزين بالدوري الإنجليزي.