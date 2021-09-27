فيرجسون: عودة رونالدو كانت مثل دخول قيصر إلى روما!

السير أليكس فيرجسون يشيد بعودة رونالدو الرائعة.

وصف السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد، عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو الرائعة إلى ملعب "أولد ترافورد" بأنها تشبه "دخول قيصر إلى روما بعد الانتصار في معركة".

مانشستر يونايتد تمكن من إبرام الصفقة الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية من خلال التعاقد مع رونالدو من يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.5 مليون يورو، بعد 12 عامًا على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

رونالدو أعاد تقديم نفسه إلى جماهير مانشستر يونايتد بأفضل صورة ممكنة، وتمكن في أول مباراة له من تسجيل هدفين في فوز "الشياطين الحمر" على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي.

فيرجسون، أسطورة مانشستر يونايتد التدريبية، كان حاضرًا في مدرجات ملعب "أولد ترافورد" في تلك المباراة ليشهد عودة رونالدو إلى الفريق الذي انطلقت منه مسيرته.

ماذا قال فيرجسون عن عودة رونالدو؟

مدرب مانشستر يونايتد السابق، الذي قاد الفريق إلى 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبين في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1986 و2013، وصف الأجواء السائدة في ملعب "أولد ترافورد" أثناء عودة رونالدو.

وقال فيرجسون في تصريحات عبر "البودكاست" الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "الأمر رائع، رأيت في ذلك اليوم دخوله يشبه عودة قيصر إلى روما بعد الانتصار، لقد عدت وشاهدت وغزوت، لقد كان الأمر رائعًا".

وأضاف: "أعني بالنسبة لأي شخص من مشجعي يونايتد، كان من الممكن أن يكون لدينا مليون شخص هناك بدون شك، تواجد الكثيرون في الملعب، والمئات في الخارج".

وتابع: "رونالدو كان طفلًا عندما وصل إلى هنا، وعملية تعلمه كانت سريعة للغاية".

وأكمل: "الكثيرون قالوا عنه أنه يغطس للحصول على ركلات جزاء، لكنه كان يهاجم المدافعين وكل ما يحتاجه الأمر كان دفعة لإسقاطه، كان يهاجم بسرعة لا تصدق".

وأردف: "لقد ضحى بنفسه ليكون الأفضل، أتذكر أننا كنا سنلعب مع آرسنال، وكان المطر ينهمر على مركز التدريبات، قلت له وأنا أعرف أنه يواصل التدريب بعد انتهاء المران، ذهبت إليه وقلت له محذرًا: لدينا مباراة غدًا والأرض رطبة وناعمة للغاية".

وتابع: "بعد ذلك ذهبت إلى مكتبي ونظرت من النافذة، وماذا كان يفعل؟ لقد ذهب وتدرب على العشب الصناعي، لم يكن لدي أي حجة، لقد تغلب علي".

ماذا قال فيرجسون عن رحيل رونالدو إلى ريال مدريد؟

فيرجسون استعاد ذكريات رحيل رونالدو إلى ريال مدريد في عام 2009، حيث شرح قرار البرتغالي بالرحيل، وأكد على أنه لم يتفاجأ بنجاحه خلال تسع سنوات في النادي الملكي.

وأضاف فيرجسون: "لقد كان يحلم بالذهاب إلى ريال مدريد".

وأضاف: "لم أكن ضد ذلك، قضى ست سنوات رائعة بالنسبة لصبي من ماديرا، لقد جاء إلى يونايتد بعد عيد ميلاده الثامن عشر مباشرة، وبعد ست سنوات أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

وتابع: "كنت أعرف كم سيكون جيدًا، كنت أعرف ذلك، عندما وصل إلى ذلك النوع من التألق مع ريال مدريد، لنكون منصفين الريال نادٍ أنتج لاعبين من الطراز العالمي لسنوات طويلة، وفاز بدوري أبطال أوروبا عدة مرات، 13 أو شيء من هذا القبيل".

واختتم فيرجسون تصريحاته: "يجب أن تمنحهم الفضل، إنه فريق يرغب أي لاعب عظيم في الذهاب إليه".

ما هو القادم بالنسبة إلى رونالدو ومانشستر يونايتد؟

رونالدو تمكن من تسجيل أربعة أهداف في أربع مباريات منذ أول ظهور له مع مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، لكنه لم يسجل في خسارة "الشياطين الحمر" ضد أستون فيلا يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويأمل رونالدو أن يقود مانشستر يونايتد إلى التعافي عندما يستضيف فياريال الإسباني مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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