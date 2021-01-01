فيرجسون: دوري السوبر الأوروبي؟ نهاية تاريخ كرة القدم الأوروبية!

الجميع يرفضه..

أعرب السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، عن رفضه لفكرة دوري السوبر الأوروبي، معتبرًا إياه "نهاية 70 عامًا من تاريخ كرة القدم الأوروبية".

وكانت الصحف الإنجليزية قد كشفت عن مخطط من قبل نخبة الأندية الأوروبية لإقامة دوري السوبر بمشاركة 20 فريقًا منها، منهم 12 تم الاتفاق عليهم بالفعل من ضمنهم مانشستر يونايتد.

ردود الأفعال الأوروبية والدولية لم تتوقف ووصلت إلى درجة تلويح الاتحاد الأوروبي بورقة إيقاف الأندية المشاركة في هذه البطولة وكذلك اللاعبين عن المسابقات المحلية والعالمية.

بدوره، عقّب السير أليكس فيرجسون على الأمر قائلًا "الحديث عن دوري السوبر الأوروبي هو ابتعاد عن 70 عامًا من كرة القدم الأوروبية".

كما أضاف "كلاعب في اسكتلندا وبعدها كمدرب فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية مع أبردين، كان الأمر بالنسبة لنادٍ إقليمي اسكتلندي بمثابة تسلق جبل إيفرست".

وواصل السير "إيفرتون ينفق 500 مليون جنيه استرليني لبناء ملعب جديد بطموح للعب في دوري أبطال أوروبا، الجميع يحب شكل البطولة كما هي".

وأتم "لست متأكدًا إذا كان مانشستر يونايتد متورطًا في الأمر أم لا، لست جزءًا من عملية اتخاذ القرار".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد مع فيرجسون حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، مع وصوله إلى النهائي في مرتين آخرتين والخسارة على يد برشلونة.