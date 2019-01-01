لوريس: الفوارق بين بايرن وتوتنهام ليست كبيرة

سقوط تاريخي لسبيرز أوروبياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق هوجو، قائد توتنهام، على هزيمة فريقه بسباعية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، وأكد أن فريقه في وضع أفضل من العام الماضي.

بايرن ميونخ اكتسح مضيفه الإنجليزي بنتيجة قوامها سبعة أهداف مقابل هدفين ضمن مجريات الجولة الثانية من منافسات دوري الأبطال على ملعب "وايت هارت لين" الجديد.

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وعن الهزيمة، قال هوجو لوريس: "بالوقت الراهن موقفنا أفضل من العام الماضي، علينا التركيز على مباراة سرفينا وعدم تضييع نقاط".

وأكمل: "بايرن احترمنا وهذا من شيم الكبار، لا يوجد فارق كبير بين الفريقين، ولكن يجب تقبل ما حدث، أشعر بالأسف للجمهور، يجب استرجاع الثقة باللقاءات المقبلة".

وتحدث يان فيرتنخين، مدافع توتنهام، عن هزيمة فريقه بسباعية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وأكد أنه يشعر بالخجل بسبب النتيجة.

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وقال فيرتونخين للإعلام: "أشعر بالسوء والخجل، الجميع هنا يشعر كذلك ويتألم، نتيجة سيئة للغاية، بايرن كان عملي للغاية، لا يوجد تفسير، عاقبونا على كل خطأ".

وأضاف: "خذلنا النادي والجميع بتلك النتيجة، سنحاول التعويض بعد يومين مع برايتون، يجب أن نتحد ونتعافى ونخرج من تلك اللحظة الكارثية".

ويمر توتنهام بفترة صعبة بعد خروجه على يد كولشيستر بكأس كاراباو الأسبوع الماضي، بالإضافة لتراجع نتائج الفريق بالبريميرليج.