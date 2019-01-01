بوتشيتينو بعد سباعية بايرن: كل لمسة لهم كانت تدخل المرمى
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، عن شعوره بالإحباط بعد الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ 7/2 بدوري أبطال أوروبا.
بايرن نجح في إسقاط سبيرز على ارضه ووسط جماهير بسباعية، أحرز منها سيرج جنابري 5 أهداف، بالإضافة لهدفين لروبرت ليفاندوفيسكس وجوشوا كيميتش.
وعلى الجانب الآخر أحرز هدفي توتنهام كل من سون هيونج مين وهاري كين، استمراراً لسلسلة النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم.
بوتشيتينو قال بعد المباراة:"لا أحتاج للكثير من الوقت لشرح ما حدث، لعبنا بشكل جيد لمدة 30 دقيقة وضغطنا بشكل عالي ولكن لسوء الحظ تلقينا هدفاً مبكراً".
وأضاف:"كانوا حاسمين جداً أمام المرمى، بعدما سجلنا ركلة الجزاء أتيحت لنا بعض الفرص لتسجيل المزيد ولكن لم نستغلها".
وتابع:"هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، كل لمسة لهم كانت تدخل المرمى، نحن نشعر بالإحباط وعلينا التماسك والحفاظ على عقليتنا القوية".
واستكمل:"ربما تشعرون بالملل من حديثي ولكنها الكرة عموماً، الأمر يتعلق بالحاضر وما يحدث الآن ليس منذ 3 أشهر".
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أما عن موقفه من الهزيمة:"علينا مواجهة الأمر الواقعة بعد تلقي هذا النوع من النتائج والرد بشكل مناسب في الملعب".
يذكر أن الفوز رفع رصيد بايرن إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما يأتي توتنهام رابعاً بنقطة وحيدة.