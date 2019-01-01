بوتشيتينو بعد سباعية بايرن: كل لمسة لهم كانت تدخل المرمى

المدرب الأرجنتيني يعجز عن وصف ما حدث

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، عن شعوره بالإحباط بعد الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ 7/2 بدوري أبطال أوروبا.

بايرن نجح في إسقاط سبيرز على ارضه ووسط جماهير بسباعية، أحرز منها سيرج جنابري 5 أهداف، بالإضافة لهدفين لروبرت ليفاندوفيسكس وجوشوا كيميتش.

وعلى الجانب الآخر أحرز هدفي توتنهام كل من سون هيونج مين وهاري كين، استمراراً لسلسلة النتائج المخيبة للفريق هذا الموسم.

بوتشيتينو قال بعد المباراة:"لا أحتاج للكثير من الوقت لشرح ما حدث، لعبنا بشكل جيد لمدة 30 دقيقة وضغطنا بشكل عالي ولكن لسوء الحظ تلقينا هدفاً مبكراً".

وأضاف:"كانوا حاسمين جداً أمام المرمى، بعدما سجلنا ركلة الجزاء أتيحت لنا بعض الفرص لتسجيل المزيد ولكن لم نستغلها".

وتابع:"هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، كل لمسة لهم كانت تدخل المرمى، نحن نشعر بالإحباط وعلينا التماسك والحفاظ على عقليتنا القوية".

واستكمل:"ربما تشعرون بالملل من حديثي ولكنها الكرة عموماً، الأمر يتعلق بالحاضر وما يحدث الآن ليس منذ 3 أشهر".

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أما عن موقفه من الهزيمة:"علينا مواجهة الأمر الواقعة بعد تلقي هذا النوع من النتائج والرد بشكل مناسب في الملعب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد بايرن إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما يأتي توتنهام رابعاً بنقطة وحيدة.