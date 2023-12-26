فيديو | لا يفقد بريقه أبدًا.. مقصية عالمية من إبراهيموفيتش في عمر الـ42!

يشبه هدف بوشكاش الخالد!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال قضاء إجازته على أحد الشواطئ.

وظهر إبراهيموفيتش، في الفيديو وهو يقوم بضربة مقصية مميزة، تشبه إلى حد كبير هدفه التاريخي مع منتخب السويد في مواجهة إنجلترا عام 2012، والذي حصد جائزة بوشكاش.

وفي يونيو الماضي، قرر زلاتان اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 41 عامًا، لكنه عاد إلى صفوف ميلان مرة أخرى، كمستشار لمالك وإدارة الفريق الإيطالي.

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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الإدارة الجديدة لميلان قررت التعاقد مع بعض من أعظم الرياضيين والشخصيات المؤثرة، في محاولة منها لتطوير أنشطة النادي الاستثمارية.