فيديو | "صورة بقميص البارسا!".. ماذا يفعل مبابي في برشلونة؟

"تجاهل سؤالًا عن ريال مدريد"

تواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صباح اليوم الأربعاء، في مطار "إل برات" بمدينة برشلونة.

وحسب قناة "GOL" الإسبانية، فقد التقط عدد من مشجعي برشلونة، ممن يرتدون القميص الكتالوني، صورًا تذكارية مع النجم الفرنسي.

وأوضحت القناة التي نشرت مقطع فيديو لمبابي في المطار، أنه "قضى بضعة أيام في برشلونة في إجازة قصيرة".

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وحسب المقطع المصور، فقد سُئل مبابي عن "الانتقال إلى ريال مدريد"، لكنه لم يرد وتوجه إلى داخل المطار.

ويتصدر كيليان في الوقت الحالي عناوين الصحف الإسبانية، بعدما أعلن باريس سان جيرمان رحيله نهائيًا في ختام عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت تقارير صحفية، بأن اللاعب وقع بالفعل مع ريال مدريد، على الانتقال لصفوف الميرنجي، في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.