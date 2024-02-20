فيديو | جماهير أتلتيكو تغزو ميلانو.. ومشجعو إنتر يردون بـ"نشيد ريال مدريد"!

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوزيبي مياتسا، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واحتشد المئات من جماهير أتلتيكو في مدينة ميلانو الإيطالية، ورددوا الهتافات والأهازيج الداعمة لفريقهم.

استفز الحضور الكبير لعشاق الأتلتي مشجعي إنتر، الذي رددوا نشيد "ريال مدريد"، الغريم التقليدي لأتلتيكو في العاصمة الإسبانية.

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ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم، بعد المستويات المميزة، التي قدماها في دور المجموعات.

وحجز أتلتيكو مدريد مقعده في دور الـ16، بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما وصل الفريق الإيطالي إلى الدور الحالي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.