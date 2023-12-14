هدية مختلفة عن ما حصل عليه هنري

هدية خاصة للغاية من ميكا ريتشاردز نجم مانشستر سيتي السابق لأسطورة ليفربول جيمي كاراجر، تُذكر الأخير بواحد من أغرب المواقف بحياته.

كاراجر سبق أن كشف في وقت سابق عن تلقيه رسالة عبر الهاتف من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يصفه فيها بـ"الحمار"، بعدما انتقده خلال فترته في باريس سان جيرمان، وتأكيده على أن الفريق لن يحصل على دوري أبطال أوروبا في ظل وجوده مع نيمار وكيليان مبابي.

ريتشاردز قرر استغلال هذه الواقعة، خلال تواجده باستوديو "سكاي سبورتس" مع تييري هنري وكاراجر والمقدمة كيت عبده لتحليل الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث ارتدى زي "سانتا كلوز" الشخصية الشهيرة بفترة أعياد الميلاد، ومنح كل الحاضرين هدايا متنوعة.

هنري حصل على نسخة من الكرة الذهبية، ولكن ريتشاردز فاجأ كاراجر بظهور شخص يشبه ليونيل ميسي وهو يقوم بمنحه "حمارًا" كهدية خاصة له بمناسبة هذه الواقعة.

وانفجر جميع الحاضرين من الضحك فور ظهور شبيه ميسي وبصحبته الحمار، ليتذكر كاراجر الواقعة الغريبة التي جمعته بالنجم الأرجنتيني الذي يلعب حاليًا بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن أسطورة الريدز كشف كذلك عن قيامه بإرسال رسالة إلى ميسي لتهنئته على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ولكن الأخير تجاهله تمامًا ورفض الرد عليه.