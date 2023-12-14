فيديو | "سانتا" مانشستر سيتي يمنح هنري جائزة انتظرها 20 سنة!

"سانتا كلوز" يُنهي انتظار هنري

حصل النجم الفرنسي تييري هنري على كل شيء تقريبًا في مسيرته الكروية، ولكن هناك جائزة واحدة فشل في الفوز بها مع آرسنال وبرشلونة وفرنسا.

ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق، قرر منح هنري هذه الجائزة خلال تواجده معه وجيمي كاراجر في استوديو "سكاي سبورتس" أمس، الأربعاء، لتغطية الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ريتشاردز قرر ارتداء زي "سانتا كلوز" الشخصية المعروفة خلال فترة أعياد الميلاد، وسلم الهدايا لكل الحاضرين ومعهم مقدمة البرنامج كيت عبده، ولكن هدية هنري كانت من نوع خاص وهي نسخة مٌقلدة من الكرة الذهبية.

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نجم سيتي السابق قال للأسطورة الفرنسية قبل تسليمه الهدية:"تييري، شخص أنيق للغاية أطلقوا عليه لقب تيتي، ولكن ماذا أعطوا الرجل الذي فاز بكل شيء؟ دوري أبطال أوروبا والدوريين الإسباني والإنجليزي، كأس العالم واليورو".

وأضاف:"كان يجب أن تحصل على هذه الجائزة منذ حوالي 20 عامًا، افتح الصندوق من فضلك".

وقام هنري بفتح الصندوق ليجد نسخة طبق الأصل من الكرة الذهبية، ليقول له ريتشاردز إنه كان يستحقها بكل تأكيد بسبب كل ما حققه طوال مسيرته.

يذكر أن المرة الأقرب لهنري للحصول على الجائزة كانت في نسخة عام 2003، حيث خسرها لصالح التشيكي بافل نيدفيد لاعب يوفنتوس السابق، وشعر العديد من المشجعين بتعرض النجم الفرنسي للظلم الواضح هذا العام بسبب كل ما قدمه مع آرسنال بتلك الفترة.