فيديو | "من سيركل مبابي؟".. بلجيكا تعتذر وتحذف "المقطع المسيء" قبل مواجهة فرنسا!

مقطع فكاهي.. ولكن!

تقدم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم باعتذار عن مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إساءة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل الصدام المرتقب بين المنتخبين في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ويضرب المنتخب البلجيكي، الذي تأهل كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، موعدًا مع المنتخب الفرنسي الذي احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، يوم الإثنين المقبل في دور الـ16.

وكان لاعب وسط بلجيكا أمادو أونانا، قد ظهر في مقطع فيديو، وقال فيه إنه سيركل قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي عندما يتواجه المنتخبان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحذف الاتحاد البلجيكي مقطع الفيديو من على منصاته، والذي يظهر فيه الممثل الكوميدي بابلو أندريس وهو يغني "مَن سيركل ساق مبابي؟"، فيجيب أونانا: "أمادو أونانا".

واعتذر متحدث باسم منتخب بلجيكا عن المقطع، قائلًا: "كان الهدف أن يكون الفيديو مضحكًا، لكننا حذفناه، وننود أن نعتذر لأي شخص قد يكون شعر بإساءة نتيجة ذلك.