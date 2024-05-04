فيديو | "يعتبر نفسه بطلًا بالفعل".. احتفالات لاعبي ريال مدريد مع الجماهير في سانتياجو برنابيو!

احتفل لاعبو ريال مدريد مع الجماهير على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد الفوز على قادش بنتيجة (3-0) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية ريال مدريد في الشوط الثاني عن طريق إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و(90+3)، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى 87 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، أما قادش فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر (أحد مراكز الهبوط).

وينتظر ريال مدريد هدية من مواجهة برشلونة وجيرونا بعد قليل، حيث يعني أي تعثر للفريق الكتالوني (سواء بالخسارة أو التعادل) تتويج الميرنجي بلقب الدوري الإسباني رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشرت صحيفة "ماركا" عبر حسابها على منصة "إكس"، مقطع فيديو للاعبي ريال مدريد بينما يحتفلون بالفوز مع الجماهير في سانتياجو برنابيو.

وعلقت الصحفية الإسبانية على مقطع الفيديو: "التواصل بين اللاعبين والمشجعين. يعتبر ريال مدريد نفسه بطلًا بالفعل، هكذا يحتفلون بعد فوزهم على قادش 3-0".