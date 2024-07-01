فيديو | هذا اللاعب هزم لامين يامال.. "لعبة أطفال" تشعل الأجواء في منتخب إسبانيا!

بعد الفوز على جورجيا

تأهل المنتخب الإسباني بسهولة إلى ربع نهائي أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1 في دور الـ16 أمس الأحد، ليضرب موعدًا مع ألمانيا في نهائي مبكر للبطولة.

وشهدت المباراة تألق الثنائي المميز لامين يامال (16 عامًا) ونيكو ويليامز (21 عامًا) على الجناحين، حيث أحرز نجم بيلباو هدفًا وصنع لاعب برشلونة آخر.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثنائي إسبانيا بعد المباراة، بينما يمارسان إحدى ألعاب الأطفال الشهيرة "طوبة ورقة مقص".

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ولجأ الثنائي إلى اللعبة من أجل حسم التنافس على أسبقية شرب المياه من إحدى الزجاجات، إذ كان ويليامز ممسكًا بالزجاجة بينما أراد يامال الشرب أولًا، قبل أن يلعبا "طوبة ورقة مقص" ليفوز ويليامز ويكمل شربه من الزجاجة، ثم يتناولها يامال.

يشار إلى أن يامال أصبح أصغر لاعب شاب يصنع هدفين في نسخة واحدة من كأس أمم أوروبا منذ كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال في يورو 2004، كما يعد أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في الأدوار الإقصائية باليورو.