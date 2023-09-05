فيديو | وكيله يراوغ؟ .. "رومارينيو يتنازل عن أمواله للاتحاد بعد الاتفاق مع هذا الفريق!"

SHAHID

تضارب كبير تعيشه جماهير نادي الاتحاد السعودي حاليًا؛ بشأن مستقبل النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رومارينيو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف الاتحاد منذ 2018، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي؛ وسط أنباء عن إمكانية التخلي عنه في الصيف الحالي، حال التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، توصل النجم البرازيلي، إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الشباب؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف الحميدي عبر برنامجه "برا 18"، عن أن رومارينيو، عرض على الإدارة الاتحادية، التنازل عن مليون و700 ألف - لم يتم ذكر العملة - من رواتبه، مقابل فسخ عقده بالتراضي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن وكيل اللاعب أيضًا، عرض التنازل عن 5% من عمولته، لمجلس إدارة نادي الاتحاد، مقابل الفسخ؛ حيث لن يوقع الشباب معه؛ إلا إذا كانت الصفقة "مجانية".

وأوضح الحميدي، أن مجلس إدارة الاتحاد، يحاول إقناع رومارينيو حاليًا، بالانتظار حتى يوم الخميس القادم، وهو موعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية في السعودية؛ خاصة أنه في حال عدم التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، سيكون من الصعب التخلي عنه.

جدير بالذكر أن صحيفة "عكاظ"، كانت قد ذكرت أن وكيل رومارينيو، أخبر نادي ضمك، الذي يريد التعاقد مع اللاعب، بأن الأخير مستمر في صفوف الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

SHAHID