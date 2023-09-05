فريق سعودي "غير متوقع" يتفاوض مع رومارينيو .. ورد وكيله يدهش عشاق الاتحاد!

كواليس مثيرة في مستقبل رومارينيو

SHAHID

ظهر فريق سعودي مفاجئ، ضمن قائمة "المرشحين" للتعاقد مع النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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رومارينيو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف الاتحاد منذ 2018، عندما انتقل إليه قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي؛ وسط أنباء عن إمكانية التخلي عنه في الصيف الحالي، حال التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات بين رومارينيو وسعد الشهراني، المشرف العام على فريق الكرة بنادي ضمك؛ لضمه في الصيف الحالي، بشكل رسمي.

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ووفقًا للصحيفة، أخبر الشهراني "رومارينيو"، بأن نادي ضمك، متمسك بالتعاقد معه؛ وهو ما رد عليه اللاعب، بأنه لن يرحل عن العميد الاتحادي، في الصيف الحالي.

كما أكد وكيل رومارينيو، لمدير الكرة بنادي ضمك، على أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، وعد النجم البرازيلي، بعدم الاستغناء عنه؛ خاصة أنه أحد أهم أعمدة الفريق، ويعتمد عليه بشدة، في الموسم الرياضي الحالي؛ في نفي لكل الأنباء التي ترددت بشأن رحيله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سعد الشهراني، لم ييأس - حتى الآن -، بشأن التعاقد مع رومارينيو؛ حيث سيراقب مستقبل اللاعب عن قرب، قبل المحاولة مجددًا لضمه.

جدير بالذكر أن تقارير محلية وبرازيلية عديدة، ربطت بين رومارينيو والفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، حال الرحيل عن قلعة النمور بشكل رسمي.

SHAHID