فيديو | وداع تاريخي لتوني كروس من جماهير ريال مدريد!

في الظهور الأخير على سانتياجو برنابيو

ودّعت جماهير ريال مدريد نجم الفريق توني كروس، الذي أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل مواجهة ريال بيتيس، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

ورفعت الجماهير لافتة عملاقة تحمل صورة كروس في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، كما استقبلوا النجم الألماني بتصفيق حار وهتافات مؤيدة.

وأعد لاعبو ريال مدريد وريال بيتيس ممرًا شرفيًا لصاحب الـ34 عامًا، الذي أنهى رحلة استمرت 10 سنوات مع الميرنجي، توّج خلالها بكل الألقاب الممكنة.

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وكتب كروس عبر حسابه على إنستجرام قبل المباراة: "مرة واحدة "أخيرة".. سانتياجو برنابيو".

وتوّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، كما حصد السوبر المحلي، ويستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.

ويعد نهائي دوري الأبطال هو الظهور الأخير للنجم الألماني بقميص ريال مدريد، علمًا بأنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف المقبل.