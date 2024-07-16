فيديو | على طريقة رونالدو.. مبابي يعيد جماهير ريال مدريد 15 عامًا للوراء!

النجم الفرنسي تغنى بقدوته..

أعاد نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي، جماهير الميرنجي التي حضرت حفل تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الثلاثاء، 15 عامًا إلى الوراء.

وأعد ريال مدريد حفلًا أسطوريًا لتقديم مبابي أمام الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما اجتاز الفحص الطبي، ووقع عقود انضمامه للنادي الملكي بشكل رسمي حتى 2029.

وغازل مبابي 85 ألف مشجع جلسوا بانتظاره في مدرجات البرنابيو، على طريقة مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكرر كيليان ما فعله كريستيانو أثناء تقديمه أمام أنصار ريال مدريد قبل 15 عاما، وتحديدا في صيف 2009، إذ هتف مع الجماهير حينئذ: "1 2 3 هلا مدريد"، وهو ما فعله مبابي، وحظي بإعجاب الآلاف.

ولم يكتف مبابي بهذه الإشارة، وإنما أوضح أن رونالدو "صديق صنع التاريخ في هذا النادي، وقدم لي دائمًا نصائح حول اللعبة، كي أكون قادرًا على اتصال بشغفي".